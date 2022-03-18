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Синхронизация с ENTSO-E дает Украине энергонезависимость и резервные мощности из Европы, - ДТЭК

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Пятница 18 марта 2022 13:14
Синхронизация с ENTSO-E дает Украине энергонезависимость и резервные мощности из Европы, - ДТЭК Фото: синхронизация с ENTSO-E дает Украине резервные мощности из Европы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Синхронизации украинской энергосистемы с европейской сетью ENTSO-E дает возможность Украине свободно торговать электроэнергией с Европейским союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Это конечно первый шаг к экономической синхронизации, то есть возможности торговать с Европой украинским электричеством, или же европейской", - сказал он.

Сахарук добавил, что синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-E дает Украине энергетическую независимость, и позволяет в случае необходимости получать резервные мощности из Европы для стабильной работы нашей энергосистемы.

"Я имею надежду, что сразу после синхронизации мы довольно быстро перейдем к экономической синхронизации и Украина начнет экспортировать электроэнергию в Европу, прежде всего атомную, которая есть в достаточном количестве, и мы сможем восстановить устойчивые экономические связи с нашими европейскими партнерами", - подытожил Сахарук.

Напомним, что 16 марта энергосистема Украины присоединилась к единой энергосистеме Европейского Союза - ENTSO-E.

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