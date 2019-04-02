В Сингапуре заявили о новых проблемах с самолетами Boeing

Авиационная компания Singapore Airlines вывела из эксплуатации два самолета Boeing 787-10 Dreamliner из-за проблем с двигателями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Straits Times.

Сообщается, что эти самолеты Boeing оснащены двигателями Rolls-Royce Trent 1000 TEN, которые являются улучшенной версией модели Trent 1000. Ранее на этих двигателях был обнаружен преждевременный износ лопастей. В Singapore Airlines заявили, что у новых двигателей выявлена такая же проблема.

"В ожидании замены двигателя два самолета SIA 787-10 были выведены из эксплуатации", - говорится в сообщении.

Отметим, за последние полгода произошло две катастрофы с самолетами Boeing 737 MAX. В частности, 10 марта разбился лайнер Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек. До этого в октябре 2018 года такой же лайнер авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов Индонезии, погибли 189 человек.

Напомним, между экспертами из США и Эфиопии, которые расследуют катастрофу Boeing, возникли разногласия. Ожидается, что в докладе они отметят сходство между обстоятельствами катастрофы самолетов Ethiopian Airlines и Lion Air.