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В Сингапуре возросло количество инфицированных коронавирусом

Новости » Общество     29.02.2020 - 20:00
В Сингапуре возросло количество инфицированных коронавирусом
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Число заболевших превысило 100 человек

Власти Сингапура в субботу, 29 февраля, подтвердили четыре новых случая заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщает Bernama.

Сообщается, что общее количество инфицированных в стране выросло до 102 человек. Так, Министерство здравоохранения Сингапура сегодня подтвердило еще четыре случая заражения вирусом Covid-19 на острове. В частности, коронавирус обнаружили у малайзийского туриста и трех сингапурцев.

По состоянию на 29 февраля Минздрав Сингапура поместил на карантин 3033 человек с подозрением на коронавирус.

Напомним, РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения Сингапура сообщило, что общее число выздоровевших от коронавируса пациентов составило 47 человек. По последним данным, из больниц были выписаны десять человек, у которых ранее диагностировали коронавирус.

19 февраля в Сингапуре подтвердили три новых случая заражения коронавирусом. Все три новые случая заражения, по информации Министерства здравоохранения Сингапура, произошли при передаче вируса от человека к человеку.

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