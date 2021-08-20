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В Сингапуре британца приговорили к тюремному сроку за отказ носить маску

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Сингапур, Пятница 20 августа 2021 05:42
В Сингапуре британца приговорили к тюремному сроку за отказ носить маску Фото: В Сингапуре британца приговорили к заключению за неношение маски (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Сингапуре британца приговорили к тюремному сроку за отказ носить маску. 40-летний Бенджамин Глинн приговорен к 6 неделям за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Британца признали виновным по четырем пунктам обвинения из-за отказа носить маски в поезде в мае и на заседании суда в июле, а также из-за нарушения общественного порядка и оскорблений в адрес государственных служащих.

Глинн ранее проходил психиатрическую экспертизу, назначенную судьей вследствие его специфического поведения и высказываний в суде.

В среду он попросил суд отказаться от того, что он назвал "незаконными обвинениями", а также попросил вернуть его паспорт, чтобы он мог вернуться в Великобританию, "чтобы быть вместе с семьей".

Судья же заявил Глинну, что он "совсем ошибся, считая себя свободным от законов Сингапура относительно обязательного ношения масок".

Глинн самостоятельно защищался на судебном заседании, а на звонки и текстовые сообщения СМИ на его телефон не отвечал.

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