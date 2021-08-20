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У Сінгапурі британця засудили до тюремного терміну за відмову носити маску

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Сінгапур, П'ятниця 20 серпня 2021 05:42
У Сінгапурі британця засудили до тюремного терміну за відмову носити маску Фото: у Сінгапурі британця засудили до ув'язнення за неношення маски (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Сінгапурі британця засудили до тюремного терміну за відмову носити маску. 40-річний Бенджамін Глінн засуджений до 6 тижнів за гратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Британця визнали винним за чотирма пунктами звинувачення через відмову носити маски в поїзді в травні і на засіданні суду в липні, а також через порушення громадського порядку і образ на адресу державних службовців.

Глінн раніше проходив психіатричну експертизу, призначену суддею внаслідок його специфічної поведінки і висловлювань в суді.

У середу він попросив суд відмовитися від того, що він назвав "незаконними звинуваченнями", а також попросив повернути його паспорт, щоб він міг повернутися до Великобританії, "щоб бути разом з сім'єю".

Суддя ж заявив Глинну, що він "зовсім помилився, вважаючи себе вільним від законів Сінгапуру щодо обов'язкового носіння масок".

Глінн самостійно захищався на судовому засіданні, а на дзвінки і текстові повідомлення ЗМІ на його телефон не відповідав.

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