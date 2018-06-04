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Сингапур выделил спецзону для проведения саммита Трампа и Ким Чен Ына

НовостиПолитика    04.06.2018 - 15:11
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Саммит состоится 12 июня

Сингапур выделил специальную зону, которая будет отгорожена с 10 по 14 июня для запланированного саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом говорится в сообщении правительства Сингапура, передает "Радио Свобода". 

Сообщается, что территория, включающая районы Танглин, Ньютон и Орчард, находится там, где расположено министерство иностранных дел, посольство США и несколько крупных отелей, в том числе отель "Шангри Ла".

Отметим, ранее сообщалось, что Северная Корея не планирует на время саммита с США привозить в Сингапур из Пхеньяна автомобили, в том числе лимузин для Ким Чен Ына. Вместо этого они намерены арендовать автомобили на месте.

Так, по существующей традиции американская делегация доставит в Сингапур президентские лимузины "Кадиллак". При этом северокорейская делегация, которая прибыла в Сингапур 28 мая для подготовки встречи, требует предоставления автомобилей классом не ниже, чем у президента США. 

Напомним, ранее Трамп заявил, что встретится с лидером Северной Кореи 12 июня.

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Теги публикации: Сингапур, Ким Чен Ын, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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