Сінгапур виділив спецзону для проведення саміту Трампа та Кім Чен Ина

Саміт відбудеться 12 червня

Сінгапур виділив спеціальну зону, яка буде відгороджена з 10 по 14 червня для запланованого саміту між президентом США Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це йдеться в повідомленні уряду Сінгапуру, передає "Радіо Свобода".

Повідомляється, що територія, що включає райони Танглін, Ньютон і Орчард, знаходиться там, де розташоване міністерство закордонних справ, посольство США та кілька великих готелів, в тому числі готель "Шангрі Ла".

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Північна Корея не планує на час саміту з США привозити в Сінгапур з Пхеньяну автомобілі, в тому числі лімузин для Кім Чен Ина. Замість цього вони мають намір орендувати автомобілі на місці.

Так, за існуючою традицією американська делегація доставить в Сінгапур президентські лімузини "Кадиллак". При цьому північнокорейська делегація, яка прибула в Сінгапур 28 травня для підготовки зустрічі, вимагає надання автомобілів класом не нижче, ніж у президента США.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що зустрінеться з лідером Північної Кореї 12 червня.