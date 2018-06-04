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Сінгапур виділив спецзону для проведення саміту Трампа та Кім Чен Ина

НовиниПолітика    04.06.2018 - 15:11
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Саміт відбудеться 12 червня

Сінгапур виділив спеціальну зону, яка буде відгороджена з 10 по 14 червня для запланованого саміту між президентом США Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це йдеться в повідомленні уряду Сінгапуру, передає "Радіо Свобода".

Повідомляється, що територія, що включає райони Танглін, Ньютон і Орчард, знаходиться там, де розташоване міністерство закордонних справ, посольство США та кілька великих готелів, в тому числі готель "Шангрі Ла".

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Північна Корея не планує на час саміту з США привозити в Сінгапур з Пхеньяну автомобілі, в тому числі лімузин для Кім Чен Ина. Замість цього вони мають намір орендувати автомобілі на місці.

Так, за існуючою традицією американська делегація доставить в Сінгапур президентські лімузини "Кадиллак". При цьому північнокорейська делегація, яка прибула в Сінгапур 28 травня для підготовки зустрічі, вимагає надання автомобілів класом не нижче, ніж у президента США.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що зустрінеться з лідером Північної Кореї 12 червня.

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Теги публікації: Сингапур, Кім Чен Ин, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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