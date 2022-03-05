Сингапур ввел санкции против российских банков и запретил военные поставки

"Эти санкции и ограничения направлены на то, чтобы ограничить способность России вести войну против Украины и подорвать ее суверенитет", - сообщили в ведомстве.

Страна введет экспортный контроль в отношении предметов, которые могут быть непосредственно использованы в качестве оружия, направленного против Украины и ее граждан. Кроме того ограничения затронут технологии, которые могут способствовать наступательным кибероперациям.

"В связи с этим вводится запрет на передачу в Россию: всех товаров Списка товаров военного назначения и всех товаров категорий "Электроника", "Компьютеры", "Телекоммуникации и информационная безопасность". Перечня товаров двойного назначения Указа о стратегических товарах (контроль) 2021 года", - завили в ведомстве.

Сингапур введет финансовые меры, направленные на установленные российские банки, организации и деятельность в России, а также деятельность по сбору средств в интересах правительства РФ.

Банки против которых введены санкции: ВТБ, "Россия", Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ.

Провайдерам услуг цифровых платежных токенов прямо запрещено проводить транзакции, которые могут помочь обойти эти финансовые меры. Эти меры распространяются на все финансовые учреждения Сингапура, включая банки, финансовые компании, страховщиков, посредников на рынках капитала, биржи ценных бумаг и поставщиков платежных услуг.