У "Сінево" заявили про арешт головного офісу у Києві, вся мережа може припинити роботу

"Внаслідок безпідставного та протизаконного арешту, накладеного ДБР на будівлю головного офісу і центральної лабораторії "Сінево" в Києві, невдовзі компанія буде змушена припинити діяльність в цій будівлі. А це призведе до повної зупинки роботи мережі лабораторій "Сінево" в Україні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в компанії, "через незаконний арешт, без послуг сучасної лабораторної діагностики залишаться близько 300 тисяч пацієнтів щомісяця". В тому числі ті, хто обслуговується мережею "Сінево" на безоплатній основі, а саме:

пацієнти по програмі мед. гарантій НСЗУ,

бійці Сил ТрО ЗСУ,

пацієнти інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова,

пацієнти центру протезування та реабілітації Superhumans Center та інші.

"В результаті протиправних дій ДБР, бюджет воюючої країни втратить сотні мільйонів гривень податків і зборів (за 2023 рік ми сплатили понад 310 млн грн), більше ніж 2300 співробітників компанії стануть безробітними, а інвестиційному іміджу України буде нанесена непоправна шкода", - додали в компанії.

Які підстави арешту: що кажуть в "Сінево"

Нижче в коментарях у компанії зазначили, що кримінальне провадження, в рамках якого було накладено арешт на будівлю, ведеться за фактом незаконного виведення з державної власності нерухомого майна у період з 2016 по 2021 року.

"Водночас зазначене вище кримінальне провадження ДБР не має жодного відношення, ані до міжнародної групи Medicover, ані до будівлі, яка належить групі, та на яку накладено арешт. Адже міжнародна група Medicover, в особі свого учасника - кіпрської компанії "Лінкмікс Холдінгс Лімітед", придбала будівлю ще в 2010 році у фізичних осіб", - пояснили в "Сінево".

Станом на цю мить в ДБР цю справу наразі офіційно не коментували.

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