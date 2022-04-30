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Утренний обстрел Днепропетровской области: ракета попала в фермерские склады

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Днепропетровская область, Суббота 30 апреля 2022 10:09
Утренний обстрел Днепропетровской области: ракета попала в фермерские склады Фото: оккупанты обстреляли Синельниковский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия утром 30 апреля обстреляла Синельниковский район Днепропетровской области. Ракета попала в фермерские склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в фермерские склады. Никто не пострадал. Успешная операция орков по "денацификации" двух пустых ангаров", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало об утреннем обстреле Днепропетровской области. Оккупанты атаковали Криворожский и Синельниковский районы.

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