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Синєгубов спростував дані ISW щодо "незначних успіхів" РФ біля Синьківки

Україна , Вівторок 26 грудня 2023 20:53
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Синєгубов спростував дані ISW щодо "незначних успіхів" РФ біля Синьківки Фото: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook.com synegubov official)
Автор: Каріна Левицька

Попри дані ISW щодо “незначних успіхів”, російські окупанти не мають досягнень поблизу села Синьківка Куп’янського району.

Про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Об'єктив".

“Куп’янський напрямок залишається досить важким. Наші Збройні сили лише за останній час відбили понад 20 ворожих штурмових атак із важкою броньованою технікою, з великою кількістю піхоти. Сили та засоби ворога сконцентровані на тому, щоби захопити Синьківку. Успіхів у них там немає. Населений пункт повністю контролюється нашими Збройними силами", - наголосив начальник ОВА.

Синєгубов прокоментував дані ISW щодо “незначних успіхів” РФ біля Синьківки

Він зауважив, що подекуди на околицях цього населеного пункту ведуться активні боєві дії, але наголосив, що ворог знищується активно.

"Якщо якась військова техніка заїхала на територію цього населеного пункту і після того була знищена, це не означає, що ворог його захопив“, - пояснив Синєгубов.

Синєгубов додав, “сіра зона”, де ведуться активні бойові дії, залишається незмінною протягом останніх шести місяців, і як і раніше тимчасово окуповано 1,6% території області.

Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом минулої доби, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області.

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