Синегубов назвал общины Харьковской области, в которых может состояться эвакуация населения

"На сегодняшний день в регионе отрабатывают план эвакуации на случай, если в этом будет необходимость, из трех общин Харьковской области - Золочевской, Дергачевской и Чугуевской", - заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, подготовка к этому происходит в абсолютно плановом режиме, а в случае такой необходимости, жителей обеспечат транспортом и временным жильем.

Сам процесс может начать происходить, если в этих общинах будут проходить боевые действия, или будет риск оккупации, или есть вероятность, что зимой при низких температурах будет повреждена критическая инфраструктура и в домах не будет тепла.

"Уже определены населенные пункты, которые держат в резерве места для временного размещения жителей Харьковской области", - говорится в сообщении.