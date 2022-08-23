Сине-желтый или желто-синий? Что значат цвета флага Украины

Когда появился украинский флаг

Первые упоминания об использовании желтого и синего цветов на флагах украинских земель уходят в средневековье. Такие оттенки были на гербе Галицко-Волынского княжества в XIV столетии.

Во время Грюнвальдской битвы в 1410 году на знаменах воинов Львовских земель изображали золотого льва на лазурном фоне.

В войске Запорожском были разные флаги, но с XVIII века на хоругвях все чаще использовали синий и желтый цвета. Казаки делали знамена на голубом полотнище, где желтой краской рисовали звезды, крест и другие символы.

Сине-желтый или желто-голубой

Синий оттенок на флаге всегда символизировал чистое небо, а желтый - плодородные пшеничные поля. Но порядок расположения этих цветов долгое время был предметом споров.

Фото: цвета флага символизируют небо и плодородные поля (Getty Images)

Сине-желтый флаг как национальный символ появился в 1848 году во Львове. Его утвердила "Главная Русская Рада". Вскоре эти цветовые сочетания распространились на украинских землях в составе Австро-Венгрии и в центральной Украине.

Однако в Первую мировую войну на западноукраинских территориях было больше флагов желто-голубых цветов. Подобные знамена сопровождали празднование столетнего юбилея Кобзаря.

По некоторым историческим свидетельствам, двухцветное полотно с желтой полосой сверху было первым флагом УНР. Весной 1917 в Киеве вывесили именно желто-голубой флаг, приветствуя возвращение Михаила Грушевского из Москвы. И якобы он потом утвердил это цветовое сочетание для национального знамени.

На самом деле в январе 1918 Центральная Рада во главе с Грушевским узаконила другой порядок цветов. Так, в постановлении о флоте говорилось, что на украинских морских знаменах верхняя полоса должна быть синей или голубой.

Фото: сине-желтый цвет флага впевые узаконили в УНР (Getty Images)

Когда к власти пришел гетман Павел Скоропадский, национальная символика не изменила внешний облик, хотя Скоропадскому часто приписывают "переворачивание" цветов.

После свержения Гетманата в декабре 1918 правительство УНР окончательно утвердило сине-желтый флаг.

С установлением советского правления на территории Украины национальный флаг был запрещен. Его использование грозило тюрьмой. Официальным знаменем УССР стало алое полотно с синей полоской внизу и изображением серпа с молотом.

История праздника

1990 год стал знаковым для возрождения нашей государственности. 16 июля Верховная рада приняла Декларацию о суверенитете Украины. В честь этого события 24 июля сине-желтый флаг подняли над зданием Киевсовета, где люди собрались на митинг.

Люди приветствуют поднятие флага в Киеве в 1990 году (архивное фото)

Длительное время День флага проходил 24 июля только в столице. С 2004 года праздник начали отмечать на государственном уровне, а его дату сменили на 23 августа - также символическую.

В 1991 году 23 августа сине-желтое полотно внесли в Верховную раду. На следующий день Украина провозгласила свою независимость, и флагом накрыли парламентскую трибуну. Над зданием парламента знамя взвилось впервые в сентябре 1991-го.

Митинг 4 сентября 1991, когда флаг подняли над зданием ВР (архивное фото)

С 2009-го у праздника появилась традиция - ежегодно 23 августа в 9:00 проходит торжественная церемония поднятия флага по всей Украине.