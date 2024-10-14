Син загиблої військової став "жертвою" власної бабусі: що розповіла дитина

До Представництва Уповноваженого ВРУ з прав людини в Івано-Франківській області звернувся хлопчик, поскаржившись на дії власної бабусі. Вона, ставши опікуном дитини після смерті його матері-військовослужбовиці, не виконує свої обов'язки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця .

Відомо, що хлопчик проживає за кордоном та перебуває під опікою вітчима після загибелі матері, військовослужбовиці ЗСУ, яка потрапила під ворожий обстріл.

Ситуація полягає у тому, що після смерті матері бабуся дитини отримала рішення суду про позбавлення біологічного батька батьківських прав та оформила опікунство.

Проте фактично, як заявляє хлопчик, вона не виконує обов'язки опікуна й не проживає з ним, однак всі юридично важливі дії здійснює від його імені.

Серед іншого, хлопчик повідомляє, що бабуся отримала одноразову допомогу від Міноборони України, призначену йому як сину загиблої військової, але невідомо, як саме вона розпорядилася грошима.

У зв'язку з цим, як зазначає омбудсмен, було розпочато досудове розслідування за частиною 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Окрім цього, Служба у справах дітей підтвердила, що бабуся справді не виконує опікунські обов'язки.

Лубінець додав, що наразі суд в Івано-Франківській області розглядає питання звільнення її від цих обов’язків, а на її рахунки накладено арешт.

Омбудсман представлятиме вперше інтереси неповнолітнього у суді, оскільки той не має змоги самостійно захистити свої права через проживання за кордоном.

"Цей особливий випадок - перший і наразі єдиний, коли як Омбудсман України представляю інтереси за проханням неповнолітньої дитини, яка перебуває за кордоном, в суді та не може самостійно реалізувати свої права. Мета одна - забезпечити доступ до правосуддя дитини та відновлення її порушених прав!" - наголосив Лубінець.