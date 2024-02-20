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Син Шевченка вперше потрапив у список юнацької збірної України

Фото: Крістіан Шевченко зарекомендував себе в складі "Вотфорда" U-18 (watfordfc.com)
Автор: Антон Федорців

Міністерство молоді та спорту України внесло Крістіана Шевченка в резервний перелік футбольних збірних на 2024 рік. Він другий за віком син президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вебпортал відомства.

Мінмолодьспорту оновило склад футбольних збірних різної вікової категорії. 17-річний нападник англійського "Вотфорда" потрапив до списку збірної України U-19.

Шевченко-молодший буде підопічним Дмитра Михайленка. Він повинен очолити команду 19-річних на другому етапі кваліфікації до чемпіонату Європи. У березні юні "синьо-жовті" зіграють одноколовий турнір, змагаючись за путівку в наступний раунд із однолітками з Північної Македонії, Латвії та Швейцарії.

Шевченко народився в перший сезон батька в складі лондонського "Челсі". Він займався в академії "синіх", а рік тому ледь не опинився в лавах "Тоттенхема". Тепер він намагається пробитися в дорослий футбол із "Вотфордом". До свого активу він записав матчі за команди U-18 та U-21 "шершнів".

Теоретично на Шевченка-молодшого можуть претендувати 4 збірні – Англії (британський паспорт), України (батьківщина батька), США (батьківщина матері) та Польща (батьківщина предків по материнській лінії). Його батько провів у збірній України 111 матчів, у яких забив 48 м'ячів. Він досі залишається найкращим бомбардиром команди в історії.

 

До слова, раніше згадали п'ять футбольних династій України в спеціальній підбірці.

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