Син Лесі Нікітюк: астролог розкрила долю і характер малюка

15 червня Леся Нікітюк стала мамою - в неї народився син. Радісна новина миттєво заповнила стрічки соцмереж, і поки прихильники вітають телеведучу з новим статусом, вже можна дізнатися, що малюку пророкують зорі.

Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Лія Лагуз розповіла, з яким характером прийшов у цей світ первісток однієї з найвідоміших ведучих країни.

Син Лесі Нікітюк - що йому пророкують зорі

"За космограмою - натальною картою, складеною на день народження дитини, - вже зараз можна побачити чіткі індивідуальні риси. І хоч говорити про готову особистість ще зарано, деякі якості будуть відчутними вже в перші тижні й місяці життя", - розповіла експерт.

"Це немовля народилося з дуже активним розумовим потенціалом. Його мислення гнучке, чутливе, швидке на реакцію. Уже зараз можна очікувати підвищену спостережливість: така дитина помічає зміну інтонації, відчуває ритм у голосі, реагує на міміку й динаміку простору", - додала вона.

Це не означає, зазначила астролог, що він все розуміє вже зараз, але він усе зчитує на глибинному рівні. На момент народження Місяць був у фазі, що спадає. І це, заявила Лагуз, говорить про те, що в життя прийшла зріла душа з досвідом.

"Вже зараз, в цьому маленькому віці формується перша реакція на інформацію: хто як тримає, як з ним розмовляють, які звуки поруч. Його сприйняття світу йде через комбінацію логіки й емоції, а не просто тілесного комфорту. Натальна карта вказує на підвищену чутливість до навколишнього середовища", - зазначила Лія.

"Дитина буде краще почуватися в тиші, з чіткими ритмами дня і передбачуваністю. Його внутрішній світ потребує чіткості - повторюваних дій, знайомих облич, стабільної емоційної атмосфери. Навіть у перші дні після народження така дитина вже має свій внутрішній ритм, і важливо його не порушувати навмисне", - додала вона.

Перший кадр Нікітюк з сином (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

За словами астролога, син Нікітюк - дуже сильний внутрішньо. У його натальній карті закладена яскраво виражена потреба в автономії. Це про "відчуваю, як мені зручно". Такі діти дуже чітко сигналізують, коли їм щось не підходить, і не завжди реагують за шаблоном.

"Емоційний контакт з таким малюком будується не через інтенсивність, а через сталість. У натальній карті видно, що він не з тих, хто кидається в реакції, відкривається з першої хвилини або потребує постійної стимуляції. Йому необхідний спокійний, теплий, але не нав’язливий контакт. Він вже зараз потребує простору, де є чіткі межі й розуміння його сигналів", - пояснила Лія.

"На рівні темпераменту - це малюк, який не "вливається" у ситуацію автоматично. Він спершу спостерігає, адаптується, і тільки потім встановлює контакт. З віком ця риса трансформується в здатність вибудовувати глибокі та особливі зв’язки, але вже зараз вона проявляється як особлива емоційна дистанція, яку варто поважати", - зазначила вона.

Також, розповіла астролога, у карті помітне цікаве поєднання раціонального й новаторського. Дитина народжена з потенціалом мислити інакше, неординарно. Йому не будуть близькі стандартні рішення, "так заведено" або "всі так роблять".

Зараз це ще не очевидно, пояснила Лагуз, але саме ці якості згодом можуть стати основою для унікального підходу до навчання, сприйняття світу й самовираження.

"Отже, навіть у такому маленькому віці натальна карта дає зрозуміти: перед нами немовля з чіткою внутрішньою структурою, чутливою системою сприйняття, високим інтелектуальним потенціалом і потребою в особистому просторі. У нього ще попереду довгий шлях формування особистості, але деякі риси - уважність, самостійність у відчуттях, глибока реакція на світ - вже активні з перших днів життя", - резюмувала експерт.