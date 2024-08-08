Син Байдена потрапив в новий скандал: що йому закидають цього разу

Прокуратура США висунула звинувачення сину нинішнього президента Джо Байдена Хантеру. Правоохоронці заявляють, що він міг отримувати гроші від румунського бізнесмена за вплив на політику США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Прокурори у кримінальній податковій справі США звинуватили Хантера Байдена в отриманні платежів від румунського бізнесмена, який намагався "вплинути на урядові установи США" у зв’язку з кримінальним розслідуванням у Румунії.

Міністерство юстиції США висунуло таке твердження в середу в поданні до федерального суду Лос-Анджелеса, де син президента США зіткнувся з запланованим на 9 вересня судом за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків.

Що відомо про звинувачення

За даними слідства, ця претензія пов’язана з роботою Хантерана Габріеля Поповічіу, багатого румуна, названого в заяві як "GP", і який, як стверджують прокурори, найняв Хантера Байдена для юридичної роботи наприкінці 2015 року, коли Джо Байден був віце-президентом США.

Однак Reuters не зміг незалежно підтвердити, що "GP" - це Поповічу.