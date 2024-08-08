Сын Байдена попал в новый скандал: в чем его обвиняют в этот раз

Прокуратура США выдвинула обвинения сыну нынешнего президента Джо Байдена Хантеру. Правоохранители заявляют, что он мог получать деньги от румынского бизнесмена за влияние на политику США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Прокуроры по уголовному налоговому делу США обвинили Хантера Байдена в получении платежей от румынского бизнесмена, который пытался "повлиять на правительственные учреждения США" в связи с уголовным расследованием в Румынии.

Министерство юстиции США выдвинуло такое утверждение в среду в представлении в федеральный суд Лос-Анджелеса, где сын президента США столкнулся с запланированным на 9 сентября судом по обвинениям в уклонении от уплаты налогов.

Что известно об обвинении

По данным следствия, эта претензия связана с работой Хантерана Габриэля Поповичу, богатого румына, названного в заявлении как "GP", и который, как утверждают прокуроры, нанял Хантера Байдена для юридической работы в конце 2015 года, когда Джо Байден был вице-президентом США.

Однако Reuters не смог независимо подтвердить, что "GP" - это Поповичу.