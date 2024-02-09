Сімон виграла біатлонний спринт на чемпіонаті світу в Чехії

Переможниця Кубка світу 2022/23 була першою на дистанції завдовжки 7,5 кілометрів. 27-річна француженка фінішувала з часом 20:07,5 хвилин.

Сімон на обох вогневих рубежах закрила всі 10 мішеней. Вона випередила двох співвітчизниць – Брезаз-Буше та Жанмонно. Обидві припустилися по одному промаху. Перша схибила під час стрільби лежачи, а друга "вхопила" коло штрафу в стійці.

Найкращою серед українок стала Дмитренко. Уродженка Чернігова обійшлася без промахів, але в швидкості програла Сімон майже півтори хвилини. До топ-25 також потрапили Петренко та Джима.

Підсумки біатлонного спринту 7,5 км на ЧС-2024, жінки:

Жулія Сімон Жустін Брезаз-Буше (+18,2) Лу Жанмонно (+19,0)

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12. Христина Дмитренко (+1:26,2)

19. Ірина Петренко (+1:44,1)

21. Юлія Джима (+1:48,3)

29. Анастасія Меркушина (+2:05,6)