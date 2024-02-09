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Сімон виграла біатлонний спринт на чемпіонаті світу в Чехії

Нове Место, П'ятниця 09 лютого 2024 19:36
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Сімон виграла біатлонний спринт на чемпіонаті світу в Чехії Фото: Жулія Сімон взяла індивідуальне "золото" на ЧС-2024 (facebook.com/JuliaSimonBiathlon)
Автор: Антон Федорців

Французька біатлоністка Жулія Сімон тріумфувала в першій індивідуальній гонці серед жінок на чемпіонаті світу 2024 року в чеському Нове Место.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Переможниця Кубка світу 2022/23 була першою на дистанції завдовжки 7,5 кілометрів. 27-річна француженка фінішувала з часом 20:07,5 хвилин.

Сімон на обох вогневих рубежах закрила всі 10 мішеней. Вона випередила двох співвітчизниць – Брезаз-Буше та Жанмонно. Обидві припустилися по одному промаху. Перша схибила під час стрільби лежачи, а друга "вхопила" коло штрафу в стійці.

Найкращою серед українок стала Дмитренко. Уродженка Чернігова обійшлася без промахів, але в швидкості програла Сімон майже півтори хвилини. До топ-25 також потрапили Петренко та Джима.

Підсумки біатлонного спринту 7,5 км на ЧС-2024, жінки:

    1. Жулія Сімон
    2. Жустін Брезаз-Буше (+18,2)
    3. Лу Жанмонно (+19,0)

    ...

    12. Христина Дмитренко (+1:26,2)

    19. Ірина Петренко (+1:44,1)

    21. Юлія Джима (+1:48,3)

    29. Анастасія Меркушина (+2:05,6)

    До слова, напередодні хокейна збірна України розгромила Корею на старті відбору до Олімпіади-2026.

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