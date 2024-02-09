Сімон виграла біатлонний спринт на чемпіонаті світу в Чехії
Французька біатлоністка Жулія Сімон тріумфувала в першій індивідуальній гонці серед жінок на чемпіонаті світу 2024 року в чеському Нове Место.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
Переможниця Кубка світу 2022/23 була першою на дистанції завдовжки 7,5 кілометрів. 27-річна француженка фінішувала з часом 20:07,5 хвилин.
Сімон на обох вогневих рубежах закрила всі 10 мішеней. Вона випередила двох співвітчизниць – Брезаз-Буше та Жанмонно. Обидві припустилися по одному промаху. Перша схибила під час стрільби лежачи, а друга "вхопила" коло штрафу в стійці.
Найкращою серед українок стала Дмитренко. Уродженка Чернігова обійшлася без промахів, але в швидкості програла Сімон майже півтори хвилини. До топ-25 також потрапили Петренко та Джима.
Підсумки біатлонного спринту 7,5 км на ЧС-2024, жінки:
- Жулія Сімон
- Жустін Брезаз-Буше (+18,2)
- Лу Жанмонно (+19,0)
...
12. Христина Дмитренко (+1:26,2)
19. Ірина Петренко (+1:44,1)
21. Юлія Джима (+1:48,3)
29. Анастасія Меркушина (+2:05,6)
До слова, напередодні хокейна збірна України розгромила Корею на старті відбору до Олімпіади-2026.
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