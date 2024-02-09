Симон выиграла биатлонный спринт на чемпионате мира в Чехии

Французская биатлонистка Жюлия Симон триумфовала в первой индивидуальной гонке среди женщин на чемпионате мира 2024 года в чешском Нове Место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

Победительница Кубка мира 2022/23 была первой на дистанции протяженностью 7,5 километров. 27-летняя француженка финишировала со временем 20:07,5 минуты.

Симон на обоих огневых рубежах закрыла все 10 мишеней. Она опередила двух соотечественниц – Брезаз-Буше и Жанмонно. Обе допустили по одному промаху. Первая промахнулась во время стрельбы лежа, а вторая "ухватила" круг штрафа в стойке.

Лучшей среди украинок стала Дмитренко. Уроженка Чернигова обошлась без промахов, но в скорости проиграла Симон почти полторы минуты. В топ-25 также попали Петренко и Джима.

Итоги биатлонного спринта 7,5 км на ЧМ-2024, женщины:

Жюлия Симон Жюстин Брезаз-Буше (+18,2) Лу Жанмонно (+19,0)

...

12. Кристина Дмитренко (+1:26,2)

19. Ирина Петренко (+1:44,1)

21. Юлия Джима (+1:48,3)

29. Анастасия Меркушина (+2:05,6)