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Симон выиграла биатлонный спринт на чемпионате мира в Чехии

Нове Место, Пятница 09 февраля 2024 19:36
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Симон выиграла биатлонный спринт на чемпионате мира в Чехии Фото: Жюлия Симон взяла индивидуальное "золото" на ЧМ-2024 (facebook.com/JuliaSimonBiathlon)
Автор: Антон Федорцив

Французская биатлонистка Жюлия Симон триумфовала в первой индивидуальной гонке среди женщин на чемпионате мира 2024 года в чешском Нове Место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Победительница Кубка мира 2022/23 была первой на дистанции протяженностью 7,5 километров. 27-летняя француженка финишировала со временем 20:07,5 минуты.

Симон на обоих огневых рубежах закрыла все 10 мишеней. Она опередила двух соотечественниц – Брезаз-Буше и Жанмонно. Обе допустили по одному промаху. Первая промахнулась во время стрельбы лежа, а вторая "ухватила" круг штрафа в стойке.

Лучшей среди украинок стала Дмитренко. Уроженка Чернигова обошлась без промахов, но в скорости проиграла Симон почти полторы минуты. В топ-25 также попали Петренко и Джима.

Итоги биатлонного спринта 7,5 км на ЧМ-2024, женщины:

    1. Жюлия Симон
    2. Жюстин Брезаз-Буше (+18,2)
    3. Лу Жанмонно (+19,0)

    ...

    12. Кристина Дмитренко (+1:26,2)

    19. Ирина Петренко (+1:44,1)

    21. Юлия Джима (+1:48,3)

    29. Анастасия Меркушина (+2:05,6)

    К слову, накануне хоккейная сборная Украины разгромила Корею на старте отбора к Олимпиаде-2026.

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