Сім місяців на "паузі". Коли повністю запрацює синя гілка метро у Києві

У Києві планують уже на початку осені відновити роботу низки станцій синьої гілки метро, які були закриті у грудні 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в ефірі "Київ24".
Він розповів, що при будівництві тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" було порушено низку норм. У ході ремонтних робіт фахівці вже зняли великий пласт ґрунту та "дісталися" до тунелю.
"Наразі роботи тривають там цілодобово. Я впевнений, що на початку осені ми вже зможемо запустити рух поїздів", - зазначив міський голова.
Він уточнив, що спочатку фахівці проведуть технічні випробування і після цього очікується відновлення руху поїздів.
Нагадаємо, 8 грудня 2023 року у Києві закрили станції метро синьої гілки. Не працюють "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки".
Причиною цього стало проникнення води всередину тунелю між "Либідською" та "Деміївською".
Ще на початку цього року влада Києва припускала, що рух метро по ряду станцій синьої гілки вдасться відновити влітку. Але такі прогнози зрушили.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.