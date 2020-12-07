SIM Check: Киевстар предлагает решение для бизнеса по предотвращению мошенничества

SIM Check – услуга, которая обеспечивает дополнительную защиту от мошенничества финансовым, банковским организациям и их клиентам.

В дополнение к услуге финансового скоринга Киевстар предлагает микрофинансовым организациям (МФО) и банкам проверять информацию о замене SIM-карты предоплаченной связи. С помощью специального программного обеспечения заказчики смогут получать информацию от Киевстар в режиме реального времени.

Услуга разработана, в том числе для защиты владельцев "финансовых" номеров телефонов. Суть услуги в следующем: финансовые учреждения, с которыми сотрудничает Киевстар, направляет запрос по номерам телефонов, по которым оформляется онлайн кредит, или проводится другая финансовая операция. Киевстар проверяет, перевыпускалась ли SIM-карта по этому номеру телефона, и за какой период. Киевстар строго следует Законам "О персональных данных" и "Об информации" и не передает информацию об абонентах третьим лицам. Банк или МФО получает лишь конкретный телеком-показатель – факт смены SIM-карты.

Таким образом, добавляя полученную информацию о смене SIM-карты в свои правила или алгоритмы, финансовая организация может определить мошенническую операцию и заблокировать ее, сохранив средства клиентов.

Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар, комментирует: "С помощью услуги SIM Check финансовые организации проводят дополнительную проверку и точнее оценивают риски невозврата средств, например при оформлении кредита. Как правило, мы рекомендуем своим бизнес-клиентам комбинировать услугу SIM Check с сервисом кредитного скоринга, чтобы снизить финансовые риски".

Среди преимуществ услуги SIM Check можно выделить 3 ключевые:

Дополнительная проверка для более эффективной борьбы с мошенничеством;

Дополнительная степень защиты клиентов банка и МФО от неправомерных действий;

Снижение уровня проблемной задолженности и негативных отзывов,

Стоимость сервиса не зависит от типа или размера бизнеса, а зависит от количества обращений за данными.

Для того чтобы узнать больше об услуге или получить консультацию, можно заполнить форму по ссылке.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,8 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и является компанией номер 1 на рынке мобильной связи, лучшим работодателем, самым дорогим брендом Украины и крупнейшим плательщиком налогов в отрасли.