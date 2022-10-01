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Сім за 30 хвилин. У Мелітополі цілий день лунають вибухи

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Мелітополь, Субота 01 жовтня 2022 18:59
Сім за 30 хвилин. У Мелітополі цілий день лунають вибухи Фото: у Мелітополі цілий день лунають вибухи (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 1 жовтня, у захопленому Мелітополі Запорізької області протягом усього дня з боку Кирилівки лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "РИА Мелитополь".

При цьому, за даними місцевих, останні пів години вибухи активізувалися.

"Протягом останніх 30 хвилин було приблизно 7 вибухів. Більше того, вдень з боку Лімана було чути чергу бойової машини піхоти", - пишуть у Telegram-каналі.

Як повідомлялося, у суботу, 1 жовтня, у захопленому Енергодарі Запорізької області, де знаходиться Запорізька АЕС, теж чути вибухи. У місті пролунало вже понад 10 вибухів.

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