Сім за 30 хвилин. У Мелітополі цілий день лунають вибухи

У суботу, 1 жовтня, у захопленому Мелітополі Запорізької області протягом усього дня з боку Кирилівки лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "РИА Мелитополь".

"Протягом останніх 30 хвилин було приблизно 7 вибухів. Більше того, вдень з боку Лімана було чути чергу бойової машини піхоти", - пишуть у Telegram-каналі.

При цьому, за даними місцевих, останні пів години вибухи активізувалися.

Як повідомлялося, у суботу, 1 жовтня, у захопленому Енергодарі Запорізької області, де знаходиться Запорізька АЕС, теж чути вибухи. У місті пролунало вже понад 10 вибухів.

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