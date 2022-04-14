Силы спецопераций подорвали мост с российской техникой под Изюмом

Сообщается, что несколько дней назад выявили российскую колонну, которая двигалась на Изюм. В ней были были бронеавтомобиль "Тигр", КамАЗ и три "Урала".

После того, как был установлен маршрут, украинские военные нашли подходящее место для инженерной засады.

"Это был мост по пути вражеской техники... Заложив взрывчатку в определенное место, операторы Сил спецопераций ждали врага, который, ничего не подозревая, ехал навстречу смерти. Подрыв моста вместе с российской техникой совершили по определенному замыслу, уничтожив всю вражескую колонну", - говорится в сообщении.