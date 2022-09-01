UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы ПВО Тайваня сбили неопознанный беспилотник

Фото: силы ПВО Тайваня сбили неопознанный беспилотник (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Силы противовоздушной обороны Тайваня сбили неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Первоначально сообщалось, что военные уничтожили китайский беспилотник. Ряд китайских СМИ подтверждают только факт обстрела БПЛА китайской армии.

Напомним, что ранее армия Тайваня уже открывала огонь по китайским беспилотникам у небольшого островка в округе Цзиньмэнь.

Также мы писали, что Конгресс США работает над законопроектами, которые позволят ускорить поставки вооружений Тайваню и избавиться от бюрократических препятствий. Администрация Байдена намерена продать Тайваню оружие на сумму около 1,1 миллиарда долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТайваньКитай