Силы ПВО Тайваня сбили неопознанный беспилотник

Силы противовоздушной обороны Тайваня сбили неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Первоначально сообщалось, что военные уничтожили китайский беспилотник. Ряд китайских СМИ подтверждают только факт обстрела БПЛА китайской армии.
Напомним, что ранее армия Тайваня уже открывала огонь по китайским беспилотникам у небольшого островка в округе Цзиньмэнь.
Также мы писали, что Конгресс США работает над законопроектами, которые позволят ускорить поставки вооружений Тайваню и избавиться от бюрократических препятствий. Администрация Байдена намерена продать Тайваню оружие на сумму около 1,1 миллиарда долларов.
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