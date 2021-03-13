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Сили ООС провели оперативно-профілактичне відпрацювання у Донецькій області: де саме

Новость на русском → Донецька область, Субота 13 березня 2021 18:38
Сили ООС провели оперативно-профілактичне відпрацювання у Донецькій області: де саме Фото: боєць ООС (president.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Сили ООС та поліція провели оперативно-профілактичне відпрацювання у Донецькій області. Відпрацювання провели у чотирьох населених пунктах регіону.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

Відпрацювання провели для профілактики, попередження і розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, виявлення антигромадського елементу, стабілізації оперативної обстановки та забезпечення охорони публічного порядку і безпеки громадян.

"За участю працівників ГУНП в областях із залученням сил ООС, організовано та проведено оперативно-профілактичне відпрацювання території населених пунктів Гнутове, Павлопіль, Сартана, Талаківка Донецької області", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за поточну добу, 13 березня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. З української сторони - без бойових втрат.

Як писало РБК-Україна, 12 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Унаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення, не сумісні з життям.

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