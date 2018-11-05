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Силы ООС ответили на два обстрела боевиков с начала суток

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 13:38
Иллюстративное фото (facebook.com/desnaukr)
Иллюстративное фото (facebook.com/desnaukr)

Боевики на Донецком направлении ночью обстреливали украинские позиции из гранатометов

С начала суток в понедельник, 5 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) зафиксировано два обстрела в сторону украинских позиций со стороны противника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

По его словам, оба обстрела произошли на Донецком направлении. В частности, около часа ночи украинские опорные пункты, расположенные возле Гнутового и Павлополя, практически одновременно были обстреляны из гранатометов и стрелкового оружия.

"На эти провокации враг получил адекватный ответ со стороны наших защитников, и был вынужден прекратить огонь", - сказал Мотузяник.

Также он добавил, что по состоянию на сейчас обстановка на линии соприкосновения остается полностью контролируемой украинскими военными, линия боевого противостояния остается стабильной.

"Ббойових потерь с начала текущих суток в рядах Вооруженных сил Украины нет", - подчеркнул представитель МОУ.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 4 ноября, погиб один украинский военнослужащий. Также в результате обстрелов со стороны боевиков трое военных получили легкие ранения, один - травмы средней тяжести.

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Темы: Новости ООС
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