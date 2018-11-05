Сили ООС придушили два обстріли бойовиків з початку доби

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Бойовики на Донецькому напрямку вночі обстрілювали українські позиції з гранатометів

З початку доби понеділка, 5 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) зафіксовано два обстріли в бік українських позицій з боку противника. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

За його словами, обидва обстріли сталися на Донецькому напрямку. Зокрема, близько першої години ночі українські опорні пункти, розташовані біля Гнутового та Павлополя, практично одночасно були обстріляні з гранатометів та стрілецької зброї.

"На ці провокації ворог отримав адекватну відповідь з боку наших захисників, та був змушений припинити вогонь", - сказав Мотузяник.

Також він додав, що станом на зараз обстановка на лінії зіткнення залишається повністю контрольованою українськими військовими, лінія бойового протистояння залишається стабільною.

"Ббойових втрат з початку поточної доби у лавах Збройних сил України немає", - підкреслив речник МОУ.

Нагадаємо, на Донбасі минулої доби, 4 листопада, загинув один український військовослужбовець. Також внаслідок обстрілів з боку бойовиків троє військових дістали легкі поранення, один - травми середньої важкості.