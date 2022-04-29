UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы обороны могут попасть под обстрел. Генштаб предупреждает о возможных провокациях на границе с РФ

Фото: военные РФ (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

На границе Курской и Брянской областей войска РФ периодически обстреливают позиции ВСУ и приграничные села Украины. Так оккупанты пытаются удержать резервные силы ВСУ, чтобы те не переходили в восточном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"На Северском направлении противник, путем удержания соответствующего комплекта войск пытается не допустить перемещения резервов Вооруженных Сил Украины с Северского направления в Восточную операционную зону. В приграничных с Украиной районах Брянской и Курской областей враг разместил часть подразделений, выведенных для восстановления боеспособности", - сообщают в Генштабе.

Там предполагают осуществление противником демонстрационных действий и провокаций в прилегающих к государственной границе Украины районах. В частности, есть вероятность обстрелов подразделений Сил обороны и инфраструктуры в приграничных районах.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предоставил оперативную информацию об уровне угрозы на границе с Беларусью, где соседняя страна продолжает сохранять значительное количество войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине