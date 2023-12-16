Силовий слемданк зірки ствердив відрив "Бостона": момент дня в НБА

Лідер "Селтікс" підкорив епізодом перед великою перервою у протистоянні з "Орландо". У зоні атаки він отримав передачу Вайта, влетів до "фарби" та однією рукою виконав могутній данк, зім'явши Блека.

Браун та інші довели матч до впевненої перемоги над "Меджик" (128:111). "Бостон" закріпився в лідерах Східної конференції НБА. Натомість "Орландо" залишився тут на 4-й сходинці.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Селтікс" Джейсон Тейтум. Він набрав 30 пунктів, зробив 6 підбирань і віддав 4 передачі. Натомість Браун додав ще 18 очок.

Хто такий Джейлен Браун

Уродженець Джорджії, на студентському рівні виступав за Університет Каліфорнії. Обраний "Бостоном" під третім номером драфту НБА-2016.

Контракт підписав після виступів у Літній лізі асоціації. Проводить сьомий поспіль сезон у складі "Селтікс" і допоміг іменитій команді дістатися до фіналу НБА-2022. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок (2021, 2023).

Браун – переконаний вегетаріанець. У вільний час вивчає іспанську мову, історію і філософію, а також займається медитацією.