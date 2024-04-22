Силовий слемданк ветерана "Мілуокі" ствердив поразку "Індіани": момент дня в НБА

36-річний американець відзначився епізодом під завісу зустрічі з "Індіаною". Він отримав передачу Тейтума на хід, гігантськими кроками опинився під щитом і могутньо поклав згори, відправивши додолу Несміта.

"Мілуокі" здобув упевнену перемогу (109:94) та повела в серії першого раунду плей-офф. Наступний матч відбудеться на домашній арені "Бакс". Поєдинок запланований на ніч проти середи, 24 квітня.

Найрезультативнішим на паркеті став форвард "Пейсерс" Паскаль Сіакам. Він набрав 36 очок, зробив 13 підбирань і віддав 2 передачі. Тим часом Лопес поклав 11 пунктів до скарбнички "Мілуокі".

Хто такий Брук Лопес

Уродженець Каліфорнії, на студентському рівні виступав за "Стенфорд Кардінал". Обраний "Нью-Джерсі Нетс" під 10-м номером драфту НБА-2008.

У складі команди, що трансформувалася в "Бруклін", провів 9 років. Сезон 2017/18 відіграв за "Лейкерс". Перед кампанією 2018/19 опинився в лавах "Мілуокі" та по завершенні сезону підписав 4-річний контракт на 52 млн доларів. Став із "Бакс" чемпіоном асоціації (2021).

Лопес народився на хвилину швидше за свого брата-близнюка – Робіна. Нинішній сезон він теж проводить за "Мілуокі". Обидва Лопеси фанатіють від персонажів "Діснея".