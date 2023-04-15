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Силовий данк оборонця "Оклахоми" у швидкій контратаці: момент дня в НБА

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Міннеаполіс, Субота 15 квітня 2023 11:19
Силовий данк оборонця "Оклахоми" у швидкій контратаці: момент дня в НБА Фото: Айзея Джо набрав 7 пунктів проти "Міннесоти" (midfloridanewspapers.com)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний оборонець "Оклахоми-Сіті Тандер" Айзея Джо опинився нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Молодий американець запам'ятався моментом у третій чверті протистояння з "Міннесотою". Поблизу власного щита м'яч підхопив Гілджис-Александер, утік на половину суперника та вивів Джо на оперативний простір. Той ефектно підхопив м'яч, переклав у ліву руку та розкішно поклав згори.

Старань обох представників "Оклахоми" не вистачило для перемоги. "Тандер" зазнали виїзної поразки (95:120) та завершили виступи в нинішньому сезоні. Натомість "Тімбервулвз" пробилися в плей-офф.

Сам Джо провів на паркеті 21 хвилину. За цей час він встиг набрати 7 очок, зробив 2 передачі та оформив1 асист. Найрезультативнішим у матчі став центровий "Міннесоти" Карл-Ентоні Таунс (28 пунктів, 11 підбирань).

Хто такий Айзея Джо

Уродженець штату Арканзас, на студентському рівні виступав за місцевих "Рейзорбекс". Обраний "Філадельфією" під 49-м номером драфту НБА-2020.

Провів у складі "Севенті Сіксерс" два сезони. Восени 2022-го пенсильванці відрахували оборонця. Через три дні він уклав контракт із "Оклахомою". У лютому набрав рекордні для себе 28 очок під егідою асоціації.

У старшій школі грав пліч-о-пліч із Джейліном Вільямсом. Тепер вони разом виступають у лавах "Тандер".

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