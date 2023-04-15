ua ru
Сб, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Силовой данк защитника "Оклахомы" в быстрой контратаке: момент дня в НБА

Новина українською →
Миннеаполис, Суббота 15 апреля 2023 11:19
Силовой данк защитника "Оклахомы" в быстрой контратаке: момент дня в НБА Фото: Айзея Джо набрал 7 пунктов против "Миннесоты" (midfloridanewspapers.com)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Айзея Джо оказался наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Молодой американец запомнился моментом в третьей четверти противостояния с "Миннесотой". У собственного щита мяч подхватил Гилджес-Александер, сбежавший на половину соперника и выведя Джо на оперативное пространство. Тот эффектно подхватил мяч, переложил левую руку и роскошно положил сверху.

Стараний обоих представителей "Оклахомы" не хватило для победы. "Тандер" потерпели выездное поражение (95:120) и завершили выступления в нынешнем сезоне. "Тимбервулвз" пробились в плей-офф.

Сам Джо провел на паркете 21 минуту. За это время он успел набрать 7 очков, сделал 2 передачи и оформил ассист. Самым результативным в матче стал центровой "Миннесоты" Карл-Энтони Таунс (28 пунктов, 11 подборов).

Кто такой Айзея Джо

Уроженец штата Арканзас на студенческом уровне выступал за местных "Рейзорбэкс". Выбран "Филадельфией" под 49-м номером драфта НБА-2020.

Провел в составе "Севенти Сиксерс" два сезона. Осенью 2022-го пенсильванцы отчислили защитника. Через три дня он заключил контракт с "Оклахомой". В феврале набрал рекордные для себя 28 очков под эгидой ассоциации.

В старшей школе играл бок о бок с Джейлином Уильямсом. Теперь они вместе выступают в рядах "Тандер".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Цены бьют рекорды. Как изменилась стоимость продуктов в Украине за год
Цены бьют рекорды. Как изменилась стоимость продуктов в Украине за год
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине