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Силовий данк другорічки "Шарлотта" заклав фундамент перемоги в Техасі: момент дня в НБА

Фото: Брендон Міллер доклався до перемоги над "Рокетс" (x.com/NBAW0RLD24)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Шарлотт Горнетс" Брендон Міллер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

22-річний оборонець з навиками форварда підкорив епізодом у стартовій чверті протистояння з "Г'юстоном". Він отримав передачу Болла на хід та в оточенні двох опонентів вгатив однією правою згори.

Старань Міллера та компанії вистачило для виїзної перемоги на старті сезону (110:105). У ніч проти суботи "Горнетс" продовжать регулярний чемпіонат вояжем до Атланти. Натомість "Рокетс" у той же день приймуть "Мемфіс".

Міллер провів на паркеті менше 11-ти хвилин. За відведений час він встиг набрати 6 очок, зробив 1 підбирання і віддав 1 асист. Найрезультативнішим у поєдинку став згаданий Ламело Болл, якому підкорився дабл-дабл (34+8+11).

 

 

Хто такий Брендон Міллер

Уродженець Нешвілла, на студентському рівні виступав за "Алабаму Крімсон Тайд". Обраний "Шарлоттом" під другим номером драфту НБА-2023.

Дебютував на рівні асоціації восени торік. Персональний рекорд результативності встановив у лютому, набравши 35 очок проти "Індіани". Середні цифри в прем'єрному сезоні – 17.3 очок, 4.3 підбирання, 2.4 передачі та 0.9 перехоплень за понад 32 хвилини в грі.

Виріс у спортивній сім'ї. Батько грав в американський футбол у коледжі, а старший брат займався баскетболом. Взимку 2023-го потрапив у скандал зі смертельним використанням зброї його другом, але відбувся переляком.

До слова, напередодні Леброн і його син увійшли в історію НБА активним родинним дуетом.

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