Силовиков просят взять под контроль дело с рейдерством предприятия "Агроинвест Холдинга"

Фото: во время пресс-конференции "Агроинвест Холдинга" (Укринформ)

В рейдерском захвате обвиняют бывшего директора ФГ "Труд 2012"

Работники "Агроинвест Холдинга" призвали министра внутренних дел Арсена Авакова и главу СБУ Ивана Баканова взять под личный контроль дело о рейдерстве их дочернего предприятия. Силовиков просят также принять меры относительно незаконного преследования и содержания под стражей совладельца холдинга Олега Кияшко, а также помочь восстановить деятельность ФГ "Труд 2012".

Об этом представители предприятия заявили во время пресс-конференции в "Укринформе".

Они сообщили, что ночью 26 июля была осуществлена попытка рейдерского захвата агропредприятия "Труд 2012", которое входит в состав "Агроинвест Холдинга", одного из крупнейших агрохолдингов Харьковской области. В рейдерском захвате обвиняют бывшего директора ФГ "Труд 2012", убытки от деятельности которого в "Агроинвест Холдинге" оценивают более чем в 20 млн грн.

Как сообщили в предприятии, благодаря своевременным действиями коллектива, службы безопасности холдинга и юристов, попытку захвата удалось остановить, впрочем, деятельность предприятия до сих пор заблокирована.

По словам адвоката ФГ "Труд 2012" Ярослава Смелянского, все началось с ареста 23 июля сотрудниками СБУ совладельца "Агроинвест Холдинга" Олега Кияшко. Злоумышленники рассчитывали, что только он имеет право подписи документов, и хотели во время удержания Кияшко переоформить документы, перевести средства и завладеть паями местных жителей.

Однако работникам холдинга удалось назначить нового директора "Труд 2012". Он смог провести предварительный аудит.

"Оказалось, что бывший директор "Труд 2012" Владимир Басистый злоупотреблял служебным положением, совершал кражи средств предприятия. За 3 года им было выведено около 20 млн грн. Выявлены недоплаты работникам в размере 100 тыс. грн. Он боялся, что о его деятельности станет известно, поэтому решил силой завладеть предприятием", - рассказывает новый директор хозяйства Александр Водорез.

По его словам, он получает угрозы от неизвестных, которые требуют прекратить работу предприятия, мешают вывозу зерна, из-за чего хозяйство полноценно не работает, контракты на продажу более 3000 тонн зерна почти сорваны.

Он и коллектив предприятия "Труд 2012" обратились с открытым обращением к Арсену Авакову и Ивану Баканову с просьбой взять под личный контроль дело, и принять меры относительно преследования совладельца "Агроинвест Холдинга" Олега Кияшко.

Напомним, ФГ "Труд 2012" входит в состав "Агроинвест Холдинг" и обрабатывает более 2000 га в с. Медведевка, Кегичевском районе Харьковской области.

ООО "Агроинвест Холдинг" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, в состав которого входят 5 с/х предприятий. Угодья сосредоточены в Харьковской области.

Основная сфера деятельности: производство зерновых, зернобобовых и масличных культур, выращивания, торговля продукцией. Профильные культуры - кукуруза, подсолнечник, ячмень, пшеница, рапс и другие.

"Агроинвест Холдинг" входит в число добросовестных налогоплательщиков Харьковской области - объем налоговых отчислений в 2019 составил более 8 млн гривен. В компании работает около 300 человек.

Кредитный портфель составил более 50 миллионов гривен. Достижения "Агроинвест Холдинга" были отмечены наградами: "Лидер отрасли - 2016" ("Leader of the branch"), "Лидер года - 2017", "Лидер отрасли - 2019".

Основателем и акционером компании является харьковский бизнесмен Олег Кияшко.