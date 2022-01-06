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Силовики стріляють по беззбройних, багато затриманих: яка ситуація в Алмати

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Четвер 06 січня 2022 17:39
Силовики стріляють по беззбройних, багато затриманих: яка ситуація в Алмати Фото: силовики стріляли по беззбройних в Алмати (t.me nexta live)
Автор: Дмитро Левицький

В Алмати триває антитерористична операція для зачистки вулиць від протестувальників. За словами очевидців, силовики відкрили вогонь по беззбройних людей на площі Республіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Азаттик" і "Sputnik Казахстан".

За даними "Радіо Азаттик" силовики підійшли на бронетехніці до площі Республіки і відкрили вогонь з автоматів. Цю інформацію підтвердили двоє активістів, які перебували там у той час.

Зазначається, що на площі Республіки перебували беззбройні активісти, які раніше брали участь у різних акціях протесту. За словами очевидців, в результаті стрілянини загинула як мінімум одна людина, на вигляд 18-20 років.

Також в районі площі Республіки чутні вибухи. Очевидці повідомляють про патрульні машини, бронетехніку та вантажівки з солдатами, які помітили поблизу площі.

Як повідомляє "Sputnik Казахстан", зараз відомо про 13 загиблих поліцейських і 353 постраждалих. Затримано як мінімум 2000 учасників протестів. В Алмати немає інтернету, а мобільний зв'язок працює нестабільно. Зачистка йде по всьому місту.

Водночас портал "ORDA" поширив заяву Міністерства внутрішніх справ Казахстану, в якій йдеться про те, що ситуація в країні стабілізується, а найскладніша ситуація залишається в Алмати.

"Ведуться затримання порушників правопорядку, встановлення та затримання злочинців. У разі збройного опору вимогам скласти зброю - їх знищують", - заявили в МВС.

Більше про ситуацію в країні читайте в матеріалі РБК-Україна "Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані".

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Силовики стріляють по беззбройних, багато затриманих: яка ситуація в Алмати
Силовики стріляють по беззбройних, багато затриманих: яка ситуація в Алмати
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Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
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