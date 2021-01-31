ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Силовики попросили кафе в центре Москвы отключить Wi-Fi 31 января

Россия, Воскресенье 31 января 2021 01:23
Силовики попросили кафе в центре Москвы отключить Wi-Fi 31 января
Фото: кафе (pexels)
Автор: Даша Харченко

Правоохранительные органы делали обход кафе в центре Москвы и просили управляющих отключить доступ к Wi-Fi для посетителей в воскресенье, 31 января. В этот день в России запланированы очередные протестные акции.

Об этом сообщает Интерфакс.

Представители полиции приходят в учреждения общепита в гражданской форме, предъявляют удостоверения и просят связаться с управляющими, чтобы те "в связи с ограничениями из-за завтрашнего мероприятия" разрешили отключить Wi-Fi 31 января.

Ранее в Российской Федерации анонсировали новые акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Они запланированы на воскресенье, 31 января.

Напомним, 23 января во многих городах России прошли масштабные акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Он был задержан 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. Позже суд отправил его под стражу на 30 суток.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Российская ФедерацияпротестНавальный

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь