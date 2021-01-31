ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Силовики попросили кафе в центрі Москви відключити Wi-Fi 31 січня

Росія, Неділя 31 січня 2021 01:23
Силовики попросили кафе в центрі Москви відключити Wi-Fi 31 січня
Фото: кафе (pexels)
Автор: Даша Харченко

Правоохоронні органи робили обхід кафе в центрі Москви і просили керуючих відключити доступ до Wi-Fi для відвідувачів у неділю, 31 січня. В цей день в Росії заплановані чергові протестні акції.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Представники поліції приходять в установи громадського харчування в цивільній формі, пред'являють посвідчення і просять зв'язатися з керуючими, щоб ті "у зв'язку з обмеженнями через завтрашній захід" дозволили відключити Wi-Fi 31 січня.

Раніше в Російській Федерації анонсували нові акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Вони заплановані на неділю, 31 січня.

Нагадаємо, 23 січня у багатьох містах Росії пройшли масштабні акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Він був затриманий 17 січня відразу по прильоту до Росії з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння. Пізніше суд відправив його під варту на 30 діб.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Російська ФедераціяпротестНавальный

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся