Силовики в Крыму после обыска похитили крымского татарина, - правозащитники

В оккупированном Крыму в Симферополе утром 3 сентября российские силовики пришли с обыском к крымскому татарину Эльдару Одаманову. После этого они увезли его в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Крымскую солидарность ".

Правозащитники отмечают, что обыск начался в 6 утра с угрозы выломать дверь. Силовики с нашивками ФБС изъяли технику и увезли крымского татарина с собой.

"На данный момент его нет ни в одной дежурной части города, его супруга написала заявление в полицию", - уточнили в организации.

Уточняется, что Одаманова подозревают в причастности к взрывам на газопроводе в селе Перевальное в Крыму. Присутствовавший при обыске адвоката обратила внимание, что в ордере был указан только адрес проживания мужчины. Фамилия и предъявленное ему обвинение в постановлении не зафиксированы. Также силовики привели с собой двух понятых, которые не представились.