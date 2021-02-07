Сильный снег, морозы и лавинная опасность: в Украину пришла непогода

В воскресенье, 7 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Непогоду прогнозируют и в понедельник, 8 февраля.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня во Львовской и Ивано-Франковской областях возможен сильный снег, а на Закарпатье с дождем. На дорогах ожидается гололедица. Также возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.

В понедельник непогода придет в Житомирскую, Киевскую, Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области. Там прогнозируют снег, порывы ветра до 20 м/с, метели и снежные заносы. Ожидается выпадение до 20-40 сантиметров снега.

Кроме того, завтра в Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Днепропетровской и южных областях ожидаются снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега и гололедица.

Сегодня и завтра на всей территории страны, кроме Закарпатья и юга Одесской области, ночью ожидается от 12-18 до 20-24 градусов мороза, днем прогнозируются от 5 до 13 градусов ниже нуля.

Из-за снегопадов и последующей оттепели с дождями 7 и 8 февраля в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется опасность схода лавин. Объявлен третий уровень опасности.

Напомним, недавно синоптики дали прогноз до 10 февраля. В Гидрометцентре рассказали, какие области окажутся под ударом непогоды.