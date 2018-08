Сильный шторм повредил линии электропередач и здания в Массачусетсе

Это третье торнадо в США за последние две недели

В американском штате Массачусетс в результате сильного шторма были повреждены здания и линии электропередач, что вызвало перебои в подаче электроэнергии. Об этом сообщает CNN.

В субботу, 4 августа, проливные дожди и сильные ветра наблюдались на юго-востоке Новой Англии, вызвав внезапное наводнение в большей части штата Род-Айленд и части штата Массачусетс. По меньшей мере один человек получил незначительные травмы.

Вскоре после 10 утра по местному времени торнадо наблюдалось в городе Вебстер в графстве Вустер, примерно в часе езды к юго-западу от Бостона. Это третье торнадо в стране за последние две недели.

[CONFIRMED TORNADO] Webster, MA; however continuing to survey the damage, will take quite sometime to determine strength, path-length, etc.