Сильний шторм пошкодив лінії електропередач і будівлі в Массачусетсі

Це третє торнадо в США за останні два тижні

В американському штаті Массачусетс в результаті сильного шторму пошкоджені будівлі та лінії електропередач, що викликало перебої в подачі електроенергії. Про це повідомляє CNN.

У суботу, 4 серпня, проливні дощі і сильні вітри спостерігалися на південному сході Нової Англії. Вони викликали раптову повінь у більшій частині штату Род-Айленд і частині штату Массачусетс. Щонайменше одна людина отримала незначні травми.

Незабаром після 10 ранку за місцевим часом торнадо спостерігалося в місті Вебстер у графстві Вустер, приблизно в годині їзди на північний захід від Бостона. Це третє торнадо в країні за останні два тижні.

[CONFIRMED TORNADO] Webster, MA; however continuing to the survey damage, will take quite sometime to determine strength, path-length, etc.