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Сильные снегопады и мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Воскресенье 19 декабря 2021 06:00
Сильные снегопады и мокрый снег: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня снегопады (Виталий Носач, РБК-Украина
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине прогнозируют снегопады. Температура воздуха опустится.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня обильные снегопады во всех областях. В Украине порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах 25-30 м/с; на дорогах большинства областей гололедица; днем в северо-восточной части – вьюги (и уровень опасности, желтый).

Температура воздуха составит:

  • на западе днем +1+3, а ночью -1+1,
  • на севере днем +1+3, а ночью -1-3,
  • на востоке днем 0+2, а ночью -1-3,
  • на юге днем +1+4, а ночью -1-3,
  • в центре днем -1+2, а ночью 0-3.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня дождь и снег.

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