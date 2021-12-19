Сильные снегопады и мокрый снег: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине сегодня снегопады (Виталий Носач, РБК-Украина
В Украине прогнозируют снегопады. Температура воздуха опустится.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня обильные снегопады во всех областях. В Украине порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах 25-30 м/с; на дорогах большинства областей гололедица; днем в северо-восточной части – вьюги (и уровень опасности, желтый).
Температура воздуха составит:
- на западе днем +1+3, а ночью -1+1,
- на севере днем +1+3, а ночью -1-3,
- на востоке днем 0+2, а ночью -1-3,
- на юге днем +1+4, а ночью -1-3,
- в центре днем -1+2, а ночью 0-3.
Прогноз в Киеве
В столице сегодня дождь и снег.