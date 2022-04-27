Мы сильные, потому что рядом с нами тысячи волонтеров, - Залужный

"Мы сильны, потому что рядом с нами и за нами тысячи волонтеров - людей, которые стали кровеносной системой войска. Они помогли нам удержать государство в 2014-м. Они вместе с нами держат небо над Украиной и сейчас, во времена самых тяжелых за годы независимости испытаний", - написал Валерий Залужный.

Он отметил, что одним из волонтерских объединений, активно помогающим Вооруженным Силам Украины, является благотворительный Фонд "Мир и Ко".

"Основанный после Революции Достоинства добровольцем АТО Мирославом Гаем и его побратимами, фонд развернул активную деятельность по логистике, поиску и передаче всего необходимого для фронта. Благодаря волонтерам фонда Алексею Михайленко, Елене Якубовской, Александру и Татьяне Кулаковым, Анастасии Скидан, надежде Мальцевой, Ларисе Марьяновой, Ольге Кирилюк, семье Дубинец, Николаю Шикуле, Полу Дональду, Ангелине Литвин, Кириллу Нечмоне, всех и не перечислить, на передовую доставлены сотни тонн гуманитарных грузов, реализованы десятки проектов информационного противодействия, тысячи нестандартных технологических решений для приближения нашей Победы", - отметил Залужный.

По его словам, фонд организовал поставку амуниции и вычислительной техники, решений для обеспечения связи, получения и обработки информации, активно работает в гуманитарном направлении (средства защиты жизни и здоровья).