Сильные дожди привели к гибели 25 человек в Мумбаи

Местное телевидение показало, как спасатели раскапывали землю и забирали тела, а власти заявили, что внутри обломков могло оказаться больше жертв. Также было показано, как спасатели несут раненых по узким переулкам на самодельных носилках.

По словам официальных лиц, за последние 24 часа власти сообщили об 11 случаях обрушения домов или стен в районе Мумбаи. В одном районе около полдюжины лачуг, расположенных у подножия холма, рухнули друг на друга.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования и объявил о помощи пострадавшим.

Несколько районов Мумбаи были затоплены после проливных дождей за последние 24 часа, а также было нарушено движение пригородных поездов, что нанесло ущерб финансовой столице Индии.

Ожидается, что в ближайшие четыре дня в Мумбаи и на побережье промышленного индийского штата Махараштра будут выпадать сильные или очень сильные дожди.

Проливной дождь, особенно во время сезона дождей в июле-сентябре в Индии, часто вызывает обрушение зданий, особенно старых или незаконно построенных.