Из-за сильного ветра и грозы без света остались 40 населенных пунктов
В Украине из-за непогоды без света остались 40 населенных пунктов. Сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.
"По состоянию на 07: 00 15 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 40 населенных пунктов в 3 областях", - говорится в сообщении.
А именно: в Киевской области 27 населенных пунктов без света, Черновицкой - 9 и Кировоградской - 4.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, на выходных в Киеве грузовик сбил высоковольтную металлическую опору линии электропередач (ЛЭП). Она отвечала за электропитание на Левом берегу города.
Также сообщалось, что с 15 июня КП " Киевтеплоэнерго" начинает временное испытание сетей на больших теплоисточниках, которое продлится до 2 июля. Это значит, что без горячей воды останутся все жилые дома, больничные и учебные заведения, которые находятся в зоне теплоснабжения ТЭЦ-6, В-2 и районных котельных "Воскресенка" и "Никольская Борщаговка".