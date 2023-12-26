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Сильно виріс. В РФ приховують рівень злочинності у прикордонних з Україною областях

Фото: в РФ приховують рівень злочинності у прикордонних з Україною областях (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Росії засекретила статистику про збільшення кількості злочинів у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву в Telegram.

За даними ЦНС, статистику приховують, оскільки протягом 2023 року ці області стали лідерами "за кількістю злочинів із застосуванням зброї, скоєних військовими чи колишніми учасниками "сво".

При цьому більшість злочинів, які російські солдати скоюють на тимчасово окупованих територіях, взагалі не реєструються. Таким чином, ніхто їх не розслідує.

Мобілізація ув'язнених у РФ

Нагадаємо, влада Росії масово призиває на війну ув'язнених. Їм натомість обіцяють свободу.

Зокрема, велика кількість зеків була у лавах приватної військової компанії "Вагнера", коли цього року ворог намагався окупувати Бахмут.

Також ув'язнені є й у підрозділі "Шторм Z". Таких солдатів зазвичай відправляють у найгарячіші точки на штурми.

За інформацією британської розвідки, бійців зі "Шторм Z" повертають на фронт після ампутацій.

 

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