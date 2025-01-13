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Без сильних морозів: синоптик розповіла, якою буде погода 14 січня

Ілюстративне фото: стало відомо, якоб буде погода в Україні 14 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні впродовж дня 14-го січня очікується від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. Найхолодніше буде у Карпатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

За словами Діденко, завтра ніяких 20-ти градусних морозів, про які ширилась інформація у соціальних мережах, в Україні не очікується. Із найближчої синоптичної перспективи найхолодніша ніч припаде на вівторок, 14-те січня.

Температура повітря становитиме від -3 до -8 градусів, а у західних областях від -5 до -10 градусів. Найхолодніше буде у Карпатах - до -12 градусів.

Діденко також зауважила, що завтра повсюди без опадів. А вітер буде західного напрямку, помірний, на півночі рвучкий.

Погода у Києві 14 січня

У Києві завтра опадів не передбачається. Вночі очікується від -4 до -7 градусів, завтра вдень до -2 градусів морозу.

Діденко також зауважила, що надалі нічна температура повітря дещо підвищиться, а денна не зазнає особливих змін, близько нуля.

З 19-го січня вдень потепліє до +3+7 градусів.

Раніше ми писали про те, що днями в Києві можна було спостерігати снігову грозу. Синоптики запевнили киян, що в цьому немає нічого серйозного.

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