Сильні економічні дані насторожують ринки, НБУ дає гривні трохи послабитись

Ралі на ринках акцій ще більше уповільнюється, проте все ж таки витягнуло на шостий тиждень поспіль, що стало найтривалішою серією зростання з листопаду 2019. S&P500 зріс за минулий тиждень на 0,2%, а Nasdaq Composite - на 0,9%. Головні двигуни зростання ті ж самі: явні ознаки слабішої інфляції, очікування початку зниження ставок і повільніша, але стійка економіка. І якщо на початку року для економістів було майже за правилом гарного тону прогнозувати рецесію, то зараз робити такі прогнози ризикує не дуже багато аналітиків.

А минулого тижня ще й американський ринок праці знову підтвердив, що з економікою США все більше ніж гаразд: за листопад додалося ще майже 200 тисяч робочих місць, тоді як консенсус-прогноз очікував на 50 тисяч менше. Рівень безробіття знову пішов вниз, а зростання заробітних плат знову прискорилося. Втім ця гарна економічна новина також нагадала ринкам, що жвавий ринок праці зараз найбільше за інших підпитує інфляцію. Одними з перших схаменулись трейдери фючерсів на федеральні кошти і заклали у котирування ймовірність зниження ставок вже не в березні, а в травні наступного року. Також злетіли дохідності на ринку американських казначейських облігацій, в тому числі дворічних - на 18 базисних пунктів за тиждень.

Утім навіть після цього дохідності американських держпаперів залишаються 40-70 б.п. нижче за рівні початку вересня. А головні індекси акцій з початку листопада зросли вже на 10-12% і таким чином вже перекрили свої втрати після затяжного тримісячного падіння з серпня по жовтень. Зараз схоже, що стрімке ралі видихається. Все більше учасників ринку кажуть, що ринки у своєму оптимізмі забігли надто далеко вперед. Ралі також не може подобатися самій ФРС, оскільки зайвий ринковий оптимізм полегшує загальні фінансові умови і додатково підігріває інфляцію. Цього тижня центральний банк вирішуватиме, що робити зі ставками, і скоріше за все залишить їх незмінними. Принаймні ринки у цьому впевненні на 99%, якщо дивитись на фючерсні котирування. Тож більше уваги приділятиметься не самому рішенню по ставках, а тому, що скаже регулятор у супроводжувальній заяві. Після декількох не дуже вдалих спроб застерегти ринки про те, що битву з інфляцією ще не виграно, голова ФРС Пауелл і його колеги можуть ще більше посилити жорстку риторику.

Зростання дохідностей американських облігацій цього разу не призвело до суцільного послаблення на боргових ринках. Індекс вартості єврооблігацій країн, що розвиваються, EMBI, зміг піднятися за тиждень на 1%. Українські ж суверени зросли в середньому навіть на 4% до 25-32 центи за долар. Одним з можливих сприятливих факторів для цього могла стати новина про наміри МВФ затвердити результати другого перегляду програми співпраці з Україною та надати третій транш кредиту. Втім на ринку залишається напруга через невизначеність щодо американської фінансової допомоги. На внутрішньому борговому ринку інвестори знову були активні й бадьоро нарощували вкладення в ОВДП з тривалим терміном погашення, а також валютні ОВДП.

На валютному ринку НБУ дав гривні трохи послабитись, зменшивши обсяг валютних інтервенцій на чверть до майже 550 млн доларів. За тиждень офіційний курс послабшав на 0,8% до 36,74 грн/долар. Ще менш помітно послабився готівковий курс у системно важливих банках і становив на кінець тижня 36,7-37,4 грн/долар. Населення активно користується зняттям обмежень на купівлю валюти і за перший тиждень без цих обмежень збільшило обсяги купівлі на 16%, наразі без суттєвих наслідків для курсу гривні.